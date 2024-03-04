Новости ФНС

С 1 марта ФНС принимает электронные доверенности в новом формате

Представителям компаний больше не нужно каждый раз при взаимодействии с налоговой подтверждать свои полномочия.
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С 1 марта 2024 года начал действовать приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648@, который устанавливает новый формат электронной доверенности — формат 5.02.

Изменения позволят создавать доверенности с возможностью передоверия и предоставлять полномочия сразу нескольким представителям.

Старые доверенности, которые оформлены до 1 марта 2024 года по формату 5.01, не теряют силы до окончания срока их действия. Налоговые инспекции будут их принимать до 28 февраля 2025 года включительно.

Но если вам понадобится передоверить полномочия другому представителю после 1 марта 2024 года, нужно оформить новую доверенность уже по формату 5.02.

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Сбер приедет домой к клиентам, которые хотят участвовать в программе долгосрочных сбережений

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Новости ФНС

С 1 марта ФНС принимает электронные доверенности в новом формате

Представителям компаний больше не нужно каждый раз при взаимодействии с налоговой подтверждать свои полномочия.

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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