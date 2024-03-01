Сбер приедет домой к клиентам, которые хотят участвовать в программе долгосрочных сбережений

У Сбербанка начал работать выездной сервис, который позволит всем желающим присоединиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС).
В рамках выездного сервиса сотрудники «Сбера» доставляют и оформляют продукты банка и его партнеров. Он доступен более чем в 200 городах страны, — сказано на сайте банка.
Менеджеры привезут моментальные и именные дебетовые и кредитные карты, помогут получить сим-карту «СберМобайл», оформить образовательные и потребительские кредиты, открыть вклады и получить страховки.
Для корпоративных клиентов Сбер самостоятельно доставит бизнес-карты, документы для внесения изменений в юридическое дело, ключ усиленной неквалифицированной электронной подписи и другие продукты.
Всего за полтора месяца действия программы только в офисах Сбера клиенты оформили 133 тыс. договоров. Учитывая востребованность нового инструмента, мы решили распространить на него нашу доставку, — сказала Татьяна Галкина, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка.
С 1 января 2024 года начала действовать программ долгосрочных сбережений, которая предполагает софинансирование от государства, налоговые льготы и возможность управлять пенсионными накоплениями. Чтобы участвовать в ПДС, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.
Комментарии2
а везде говорят, что из официальных предприятий по домам никто ходить не будет. Если пришли домой - однозначно жулики!
Это другое! Такое же надёжное, как ПФР.