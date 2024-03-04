Райффайзен меняет условия обслуживания счетов в евро для физических лиц

С 13 марта 2024 года ежемесячная комиссия за обслуживание счета в евро не будет взиматься при размещении суммы до 5 000 евро.

В марте изменятся условия обслуживания счетов в евро для физических лиц в российском Райффайзен

Так, с 13 марта 2024 года ежемесячная комиссия за обслуживание счета в евро не будет взиматься при размещении суммы до 5 000 евро. Учитывается сумма на всех текущих и брокерских счетах на последний календарный день месяца.

С суммы превышения будет взиматься комиссия в размере 1 процента в месяц, но не менее 50 евро.

Так же с 01 по 31 марта 2024 года будут действовать специальные условия по комиссии за проведение трансграничных переводов в евро:

— 1 процент от суммы перевода при оформлении в Райффайзен Онлайн.

— 1,5 процента при оформлении в офисе банка.

Максимальный размер комиссии в обоих случаях составит до 500 евро. Остальные условия переводов остаются прежними.

Условия размещения на текущих счетах и переводов других валют тоже остаются без изменений.