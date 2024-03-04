Если отозвали лицензию на продажу алкоголя, остатки можно вернуть поставщику

У продавцов с отозванной лицензией есть два месяца, чтобы получить специальный доступ в ЕГАИС, который позволит вернуть алкогольную продукцию поставщикам.

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынкам объяснила, что продавцы могут в течение двух месяцев с момента аннулирования лицензии хранить остатки алкогольной продукции или вернуть их поставщику.

Чтобы списать остатки, нужно получить специальный доступ в ЕГАИС, который выдает лицензирующий орган для возврата алкогольной продукции.

Рекомендуем до истечения двухмесячного срока с момента аннулирования лицензии или прекращения действия лицензии проверить наличие на балансе в ЕГАИС остатков алкогольной продукции, и, в случае необходимости, привести в соответствие сведения об остатках алкогольной продукции на основании первичных учетных и сопроводительных документов, — сказано на сайте службы.

Порядок и сроки возврата остатков алкогольной продукции поставщикам указаны в приказе Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 397.