Социальный фонд досрочно выплатит детские пособия

Родители получат выплаты на детей за февраль уже 1 марта. Обычно средства перечисляют каждое третье число.

1 марта 2024 года Социальный фонд досрочно перечислит большинству семей пособия на детей за февраль. Из-за того, что обычный день выплаты пособий пришелся на выходной, родители, которые получают пособия на счет в банке, получат деньги раньше.

В ближайшее время семьи получат:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплату на первого ребенка до 3 лет;

пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Выплаты зачисляются на счет в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня, — сказано на сайте Соцфонда.

Сейчас большинство детских пособий выплачивают в единый день. Каждое 3-е число приходят пособия на детей за прошедший месяц.