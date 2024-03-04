На кого именно распространят амнистию по «дробленке»

Для получения амнистии бизнесу нужно самостоятельно сдаться налоговикам и заявить о готовности работать в рамках закона. Предприниматели опасаются, что такие действия все равно приведут к штрафам и доначислениям.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил предложение амнистировать бизнес, который «был вынужден использовать схемы налоговой оптимизации».

Основное условие получения амнистии — отказаться от «притворного» дробления и перейти к работе вбелую. Взамен компании получат отсутствие пересчета налогов и штрафов.

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский объяснил «Коммерсанту», что право на амнистию будет у некрупного бизнеса, у которого суммарная выручка по группе компаний не превышает 2 млрд рублей.

У Елены Блиновской, например, она (выручка) была более 2 млрд рублей, поскольку только невыплаченных налогов насчитали почти 1 млрд рублей. Поэтому к ней амнистия не будет относиться, — сказал Алексей Петропольский.

Собеседники издания уверены, что будет мало желающих сдаться налоговой, поскольку есть опасения, что ФНС все равно доначислит налоги.

Дробление бизнеса — это крайне актуальная история, в том числе после доначисления блогерам. Не все компании будут добровольно переходить. Думаю, меньше половины. Но есть опасения, что им могут все-таки вменить это дробление и доначислить налог, — заявил юрист «КСК Групп» Джавид Эйюбов.

Чаще всего «дробленку» применяют представители малого бизнеса, выручка которых перестала соответствовать лимитам для применения упрощенного налогообложения. Например, когда компания заработала больше 150 млн рублей, но не еще не достигла отметки в 200 млн для перехода в другую категорию бизнеса.