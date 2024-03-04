Таможенное право

ФТС назвала среднюю стоимость розы к 8 Марта + опрос

В преддверии 8 марта ФТС отчиталась о ввозе в Россию импортных свежих цветов - их видах, странах происхождения и таможенном оформлении.
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По данным Таможенной службы больше всего в Россию ввозят:

  • розы — 5,3 тыс. тонн;

  • хризантемы — 2,8 тыс. тонн;

  • гвоздики — 780 тонн.

Порядка 90% цветов прибывает из трех стран:

  • Нидерландов — 5,2 тыс. тонн;

  • Эквадора — 4,8 тыс. тонн;

  • Кении — 940 тонн.

Наибольший объем декларирования — в Московской и Северо-Западной электронной таможнях.

В этом году после таможенного оформления средняя стоимость розы в зависимости от длины стебля или величины бутона составляет порядка 50 рублей за цветок. При этом ФНС пояснила, что “цена в торговых точках может сильно варьироваться”.

За январь-февраль 2024 года:

  • органы ФТС оформили свыше 12,5 тыс. тонн свежесрезанных цветов;

  • сумма таможенных платежей составила 2,2 млрд рублей;

  • средний уровень таможенной стоимости цветочной продукции – 7,28 долл. США за кг.

Лучший подарок на 8 Марта - это:

С 21 февраля — в преддверии 8 марта — объемы поставок срезанных цветов выросли: ежедневно таможенники выпускают от 300 тонн. Оформление идет штатное и очень быстрое. Цветы выпускают в течение 4 часов. Почти 63% деклараций на товары – в автоматическом режиме.

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Таможенное право

ФТС назвала среднюю стоимость розы к 8 Марта + опрос

В преддверии 8 марта ФТС отчиталась о ввозе в Россию импортных свежих цветов - их видах, странах происхождения и таможенном оформлении.

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