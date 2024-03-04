ФТС назвала среднюю стоимость розы к 8 Марта + опрос

По данным Таможенной службы больше всего в Россию ввозят:
розы — 5,3 тыс. тонн;
хризантемы — 2,8 тыс. тонн;
гвоздики — 780 тонн.
Порядка 90% цветов прибывает из трех стран:
Нидерландов — 5,2 тыс. тонн;
Эквадора — 4,8 тыс. тонн;
Кении — 940 тонн.
Наибольший объем декларирования — в Московской и Северо-Западной электронной таможнях.
В этом году после таможенного оформления средняя стоимость розы в зависимости от длины стебля или величины бутона составляет порядка 50 рублей за цветок. При этом ФНС пояснила, что “цена в торговых точках может сильно варьироваться”.
За январь-февраль 2024 года:
органы ФТС оформили свыше 12,5 тыс. тонн свежесрезанных цветов;
сумма таможенных платежей составила 2,2 млрд рублей;
средний уровень таможенной стоимости цветочной продукции – 7,28 долл. США за кг.
С 21 февраля — в преддверии 8 марта — объемы поставок срезанных цветов выросли: ежедневно таможенники выпускают от 300 тонн. Оформление идет штатное и очень быстрое. Цветы выпускают в течение 4 часов. Почти 63% деклараций на товары – в автоматическом режиме.
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