Банк впервые по биометрии открыл счет юрлицу

Предприниматель за один день зарегистрировал ООО и открыл расчетный счет в банке ПСБ. Все услуги можно получить онлайн, но нужен подтвержденный профиль в Единой биометрической системе.

В рамках пилотного проекта ФНС компания впервые открыла банковский счет дистанционно с использованием биометрических данных.

За один день предприниматель дистанционно зарегистрировал ООО, сформировал все нужные документы для начала работы и за несколько минут открыл расчетный счет в банке ПСБ. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

ПСБ первым в России дистанционно открыл расчетный счет юридическому лицу в рамках пилотного проекта Федеральной налоговой службы Российской Федерации по запуску бизнеса онлайн с использованием биометрических технологий, — говорится в сообщении.

В эксперименте по онлайн регистрации бизнеса могут участвовать физические лица с подтвержденным профилем в Единой биометрической системе (ЕБС). Пилотный проект будет работать до 1 марта 2025 года.