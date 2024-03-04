Общество

Депутаты хотят сделать программу материнского капитала бессрочной

Пока что программа маткапитала действует до конца 2026 года. Президент предложил ее продлить до 2030 года, а депутаты считают, что такую поддержку нужно предоставлять на бессрочной основе.
171 70

В Госдуму внесли законопроект, по которому программа материнского капитала будет действовать бессрочно. Сейчас семьи могут получать сертификаты при рождении ребенка до конца 2026 года, но Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить поддержу до 2030 года.

Единственного правильным подходом видится не очередное продление срока ее действия, а пересмотр этих положений и переформатирование программы в качестве постоянного обязательства государства в отношении граждан Российской Федерации, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас сертификаты на материнский капитал получают те, кто родил или усыновил ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.

Если ребенок появится на свет после 31 декабря 2026 года, у семей не будет права на материнский капитал. Депутаты хотят это изменить и сделать программу поддержки бессрочной.

С 1 января 2007 года по 1 октября 2023 года родители получили 13,5 миллионов сертификатов.

Комментарии

2
  • Assessor.ru
    бывший

    А воз и ныне там:
    2023 год — 1,245 млн человек родились (минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн);
    2024 год — 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х);
    2025 год — 1,153 млн человек;
    2026 год — 1,143 млн человек.

    Поддайте жару, товарищи.

Фиксированные взносы ИП

У 1-процентных взносов ИП есть максимальный размер

Каким бы высоким ни был доход ИП, он должен платить взносы 1% свыше максимальной величины. На 2023 год максимум – 257 061 руб.

17

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обучение для бухгалтеров

🌸 Кибер-весна на «Клерке»: забирайте курсы повышения квалификации по лучшим ценам марта!

Начните весну с правильным настроем: покупайте курсы повышения квалификации со скидкой.

17
Налоги, взносы, пошлины

За 2023 год ФНС собрала налогов более чем на 36 трлн рублей

Консолидированный бюджет за 2023 год получил на 7,7% больше, чем в 2022 году. На фоне эмбарго и падения цен на нефть поступления от НДПИ упали на 11,1%.

2
44

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовое право

Каждый 10-й работающий продлит отдых на 8 Марта отпусками и отгулами

Такой вывод показал социологический опрос одного из сервисов поиска работы, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.

31
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управление финансами

CAPEX: всё, что нужно знать собственнику о капитальных расходах

Достижение стратегических целей почти в любой компании невозможно без капитальных расходов (CAPEX). Такие затраты обеспечивают конкурентоспособность и развитие предприятия. В этой статье рассказываем, какие особенности и нюансы есть у CAPEX, а также как анализировать капитальные расходы.

CAPEX: всё, что нужно знать собственнику о капитальных расходах
16
Логотип МойСклад
МойСклад
Маркировка товаров

Не пропустите изменения в маркировке: старт с 1 апреля 2024

С 1 апреля 2024 года розница должна соблюдать разрешительный режим работы онлайн-кассы. Это касается продавцов табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Если не обновить кассу, торговля прервется — продать товар будет невозможно. Расскажем на вебинаре, что и как делать, чтобы не прекратить торговлю и не попасть на штрафы.

Не пропустите изменения в маркировке: старт с 1 апреля 2024
39

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Павел Бессонов
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Как номинальному директору защититься от субсидиарки? Можно ли в этой ситуации выйти сухим из воды

Часто сталкиваюсь в работе с ситуациями, когда пытаются привлечь к субсидиарной ответственности директора, который номинально выполнял функции руководителя.

17
Амортизация основных средств

На имущество дешевле 100 тыс. рублей не начисляют амортизацию в налоговом учете

К расходам по налогу на прибыль относится, в том числе, амортизация.

58
Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Менеджмент

Градации ошибок проектного менеджмента. Классификации и классы ошибок

Ошибки практически являются нормой для каждого человека. Но в каждом случае уровень последствий сильно отличается. Иногда они скорее позитивные, но в большей части случаев приходится сталкиваться с неприятными последствиями.

Градации ошибок проектного менеджмента. Классификации и классы ошибок
11
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Налоговые проверки

ФНС освобождена от обязанности начислять проценты на сумму излишне взысканных налогов

Суть дела: в результате проведенной проверки организации были применены дополнительные начисления в виде недоимки, пеней и штрафов, частично взысканных налоговым органом, так как сама организация не оплатила указанные суммы во время недоимки, штрафов и пеней.

53
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью

Эксперты из РБК поделились своими мыслями по лучшим облигациям, которые можно добавить в свой портфель весной 2024 года. В подборку попали надёжные эмитенты с кредитным рейтингом не ниже A- и доходностью YTM выше 16%. Все выпуски достаточно короткие, есть и менее года, максимум 2,5 года.

Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью
23
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Судебная практика по налоговым спорам

Документальное подтверждение хозяйственных операций: ключ к налоговым вычетам

Для применения вычета по НДС и учета затрат в расходы, снижающие налогооблагаемый доход, необходимо, чтобы налогоплательщик предоставил документы, подтверждающие проведение реальных хозяйственных операций, в соответствии с установленными требованиями.

36

Разборы законов

1 192
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДС

Бухгалтеров вынуждают отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы

Налоговики активно выявляют разрывы по НДС по авансовым счетам-фактурам. Претензии идут к продавцу, который правомерно заявил у себя вычет, и к покупателю, который в общем-то тоже, как он считает, правомерно не восстановил у себя НДС.

159
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Маркетплейсы

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП

Маркетплейсы пользуются популярностью у начинающего бизнеса, так как избавляют продавцов от проблем, связанных с доставкой, складированием, продвижением товаров, приемом оплат и управлением торговлей. Но прежде чем стать селлером, бизнес нужно зарегистрировать.

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП
270
Ведение бизнеса

10 апреля состоится финал национальной премии «Бизнес-Успех»

Больше 2 тысяч предпринимателей со всей России и из стран СНГ будут бороться за звание лучших в своих категориях.

35
Отчетность в СФР

К апрелю СФР обещает отразить на ИЛС стаж за 2023 год

Сейчас на индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) работающих россиян за 2023 год отражены пенсионные баллы, но не отражен стаж. Люди беспокоятся.

3
156
НДФЛ

За беспроцентный заем от работодателя надо платить НДФЛ

Материальная выгода от экономии на процентах облагается НДФЛ, если заем выдал работодатель. Но если это заем на покупку жилья, то налога может не быть.

254
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Самозанятые

Оплата и работа с самозанятыми: как избежать штрафов и провести оплату правильно

Многие компании сотрудничают с самозанятыми уже не первый месяц. Но несмотря на введение этой формы налогообложения в 2019 году, многие работодатели все еще не знают, как правильно оформить договор или осуществить оплату самозанятым, а также какие риски с этим связаны.

43

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банки

Незавершенные переводы в системе CONTACT возвратят во время ликвидации банка QIWI

Отправителей переводов включат в третью очередь кредиторов, когда начнется ликвидация банка «Киви».

228

Интересные материалы

Налог на прибыль

Предприниматели из Москвы заплатили налоги на прибыль в размере 1,4 трлн рублей

Поступления от налога на прибыль в бюджет Москвы выросли на 38,8% по сравнению с 2022 годом.

177