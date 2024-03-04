Депутаты хотят сделать программу материнского капитала бессрочной

Пока что программа маткапитала действует до конца 2026 года. Президент предложил ее продлить до 2030 года, а депутаты считают, что такую поддержку нужно предоставлять на бессрочной основе.

В Госдуму внесли законопроект, по которому программа материнского капитала будет действовать бессрочно. Сейчас семьи могут получать сертификаты при рождении ребенка до конца 2026 года, но Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить поддержу до 2030 года.

Единственного правильным подходом видится не очередное продление срока ее действия, а пересмотр этих положений и переформатирование программы в качестве постоянного обязательства государства в отношении граждан Российской Федерации, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас сертификаты на материнский капитал получают те, кто родил или усыновил ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.

Если ребенок появится на свет после 31 декабря 2026 года, у семей не будет права на материнский капитал. Депутаты хотят это изменить и сделать программу поддержки бессрочной.

С 1 января 2007 года по 1 октября 2023 года родители получили 13,5 миллионов сертификатов.