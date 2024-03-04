Депутаты хотят сделать программу материнского капитала бессрочной

В Госдуму внесли законопроект, по которому программа материнского капитала будет действовать бессрочно. Сейчас семьи могут получать сертификаты при рождении ребенка до конца 2026 года, но Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить поддержу до 2030 года.
Единственного правильным подходом видится не очередное продление срока ее действия, а пересмотр этих положений и переформатирование программы в качестве постоянного обязательства государства в отношении граждан Российской Федерации, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас сертификаты на материнский капитал получают те, кто родил или усыновил ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.
Если ребенок появится на свет после 31 декабря 2026 года, у семей не будет права на материнский капитал. Депутаты хотят это изменить и сделать программу поддержки бессрочной.
С 1 января 2007 года по 1 октября 2023 года родители получили 13,5 миллионов сертификатов.
Комментарии2
А воз и ныне там:
2023 год — 1,245 млн человек родились (минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн);
2024 год — 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х);
2025 год — 1,153 млн человек;
2026 год — 1,143 млн человек.
Поддайте жару, товарищи.
чёй та они? Против Президента попёрли?...