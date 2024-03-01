Выплаты старшим по дому облагают взносами. За счет жильцов

Если собственники квартир скидываются, чтобы оплатить труд активиста, который радеет за их дом, то из этих денег должно идти не только само вознаграждение, с которого еще удерживают НДФЛ, но и страховые взносы.

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 07.02.2024 № 03-15-05/10153.

Минфин и ранее утверждал, что выплату председателям совета МКД облагают взносами, а недавно в НК внесли уточняющие поправки, чтобы не было и тени сомнения. Взносы надо начислять.

У председателя совета МКД возникают трудовые отношения с собственниками квартир, заявляет Минфин.

Управляющая организация, которую собственники от своего имени уполномочили выплачивать вознаграждение активисту, является плательщиком страховых взносов.

За счет этих взносов в том числе формируется будущая пенсия домового активиста.

А если этот человек уже пенсионер (что нередко именно так и есть), то за счет взносов у него будет перерасчет пенсии. Поэтому отменять взносы нельзя, чтобы люди не потеряли добавку к пенсии, констатирует Минфин.

Между тем, ведомство умолчало, что ради прибавки к пенсии в 100 рублей, пенсионер лишается права на индексацию размером в 1,5 тыс. рублей.

Ранее в письме от 10.11.2023 № 03-15-05/107294 Минфин также страховые взносы на выплаты старшим по дому объяснял заботой об их пенсии.