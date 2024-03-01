Выплаты старшим по дому облагают взносами. За счет жильцов

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 07.02.2024 № 03-15-05/10153.
Минфин и ранее утверждал, что выплату председателям совета МКД облагают взносами, а недавно в НК внесли уточняющие поправки, чтобы не было и тени сомнения. Взносы надо начислять.
У председателя совета МКД возникают трудовые отношения с собственниками квартир, заявляет Минфин.
Управляющая организация, которую собственники от своего имени уполномочили выплачивать вознаграждение активисту, является плательщиком страховых взносов.
За счет этих взносов в том числе формируется будущая пенсия домового активиста.
А если этот человек уже пенсионер (что нередко именно так и есть), то за счет взносов у него будет перерасчет пенсии. Поэтому отменять взносы нельзя, чтобы люди не потеряли добавку к пенсии, констатирует Минфин.
Между тем, ведомство умолчало, что ради прибавки к пенсии в 100 рублей, пенсионер лишается права на индексацию размером в 1,5 тыс. рублей.
Ранее в письме от 10.11.2023 № 03-15-05/107294 Минфин также страховые взносы на выплаты старшим по дому объяснял заботой об их пенсии.
Комментарии2
благодетели. Из-за такой заботы заниматься этим делом будет некому. Потому что пенсионеры не хотят терять индексацию, а молодежи некогда этим заниматься
Скребут деньги в бюджет по сусекам...