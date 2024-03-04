По каким правилам будут проверять новую форму 6-НДФЛ

Вышло письмо ФНС от 28.02.2024 № БС-4-11/2234@ о контрольных соотношениях (КС) для новой формы 6-НДФЛ, которая вступает в силу с 9 апреля 2024 года.
ФНС сообщает, что КС для рекомендованной формы годятся и для утвержденной.
Отметим что эти две формы 6-НДФЛ – идентичные. В разделе 1 там шесть сроков уплаты НДФЛ, так как платить этот налог с 2024 года надо два раза в месяц.
Таким образом, при сдаче 6-НДФЛ за 1 квартал на любом из этих двух бланков надо ориентироваться на КС из письма ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@. Эти контрольные соотношения мы разбирали здесь.
Но есть некоторые уточнения. Например, для новой формы 6-НДФЛ не надо соблюдать контрольное соотношение 1.13, которое касается строки 140 раздела 2 (сумма налога исчисленная).
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