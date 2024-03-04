Бухгалтера посадят на 4 года за выплату зарплаты мертвым душам

Всего за несколько лет бухгалтеры аэропорта в Магнитогорске фиктивно «трудоустроили» 12 человек – в том числе своих родственников. Этим людям начисляли и выплачивали зарплату, которая доставалась сотрудницам бухгалтерии.
Ущерб организации составил 11 млн рублей, сообщает прокуратура.
В итоге женщин судили за мошенничество. Обе получили более 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Комментарии5
Как? Опять руководитель ничегошеньки не знал?
Таки да... Руководители - они же все с нимбом и крылышками
А руководители, как правило, никогда ничего не знают) и приказы о приёме на работу не подписывают, и платежки сами по себе улетают)))
А вдруг это тот случай, когда бухгалтеры и кадровики, и СБ, и юристы, и уборщицы, и знают, где токен директора находится.
ИМХО, это предложение всё портит. Посыл будто бы это не плохо, а бухгалтерам не повезло.