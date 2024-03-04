Бухгалтеры

Бухгалтера посадят на 4 года за выплату зарплаты мертвым душам

Главбух и ее подчиненная оформляли на работу людей, которые на самом деле в компании не работали, а зарплату за эти мертвые души забирали себе. Схема вскрылась и теперь коллег отправят в колонию.

Всего за несколько лет бухгалтеры аэропорта в Магнитогорске фиктивно «трудоустроили» 12 человек – в том числе своих родственников. Этим людям начисляли и выплачивали зарплату, которая доставалась сотрудницам бухгалтерии.

Ущерб организации составил 11 млн рублей, сообщает прокуратура.

В итоге женщин судили за мошенничество. Обе получили более 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Комментарии

5
  • Татьяна

    Как? Опять руководитель ничегошеньки не знал?

    • VadimBA

      Как? Опять руководитель ничегошеньки не знал?

      Таки да... Руководители - они же все с нимбом и крылышками

    • Анна Николаева

      А руководители, как правило, никогда ничего не знают) и приказы о приёме на работу не подписывают, и платежки сами по себе улетают)))

      • Виктор

        А вдруг это тот случай, когда бухгалтеры и кадровики, и СБ, и юристы, и уборщицы, и знают, где токен директора находится.

  • Виктор

    Схема вскрылась и теперь коллеги отправятся в колонию.

    ИМХО, это предложение всё портит. Посыл будто бы это не плохо, а бухгалтерам не повезло.

Электронная отчетность

Доверенность для сдачи отчетов нельзя создавать по старому формату, но можно отзывать

С 1 марта действует новый формат электронной доверенности (5.02). Он годится для отзыва доверенностей, созданных как по новому формату 5.02, так и по старому 5.01. Но для отзыва в течение года можно применять и старый формат.

8

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Автоматизация управленческого учета

Как выбрать систему автоматизации для кофейни

Даже небольшие фирмы все чаще выбирают автоматизированные системы, чтобы передать им рутинные задачи по работе с документами. А с тех пор как закон 77-ФЗ законодательно закрепил возможность перевода кадровых процессов и документов в цифровой формат, системы автоматизации начали развиваться еще активнее. Разберем, в чем преимущества систем автоматизации и какие решения есть на рынке.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
41
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Утвердили новые реестры по НДС 0% для экспортеров

С 1 июля 2024 года подтверждать ставку НДС 0% экспортеры должны электронными реестрами.

40

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
УСН

Гайд по УСН. Что меняется с 2024 года

УСН — упрощенная система налогообложения очень популярна среди ИП и небольших организаций. Если вы относитесь к ним, то эта статья будет для вас максимально полезна. Мы подробно рассмотрим, какие изменения в законодательстве в 2024 году коснулись плательщиков этого налога.

Гайд по УСН. Что меняется с 2024 года
627
Бухгалтеры

Бухгалтера посадят на 4 года за выплату зарплаты мертвым душам

Главбух и ее подчиненная оформляли на работу людей, которые на самом деле в компании не работали, а зарплату за эти мертвые души забирали себе. Схема вскрылась и теперь коллег отправят в колонию.

5
301
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 10

Как вода точит камень, так же регулярно я пополняю свой криптопортфель. Ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за февраль. Десятый месяц позади, погнали смотреть.

9

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Социальные пособия

Вышли новые правила для выплат безработным

Пособие по безработице, досрочная пенсия безработным предпенсионерам и выплаты безработным детям-сиротам будут идти по новым правилам.

133
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Могут ли микропредприятия списывать материалы сразу после приобретения?

Добрый вечер! Думаю над вопросом как списать в б/у материалы и наткнулась на статью «У микропредприятий, применяющих упрощенные способы учета и отчетности, есть возможность списывать МПЗ единовременно в полной сумме, а не постепенно по мере использования (п. 2 ФСБУ 5/2019, до 01.01.2021–п. 13.2 ПБУ 5/01)».

7
21
Логотип Владислав Савушкин
Владислав Савушкин
Бухгалтерские программы

✅Условное форматирование в Excel. ТОП-3 приема

Сегодня вы узнаете три варианта форматирования данных с помощью формул. Забирайте в избранное.

✅Условное форматирование в Excel. ТОП-3 приема
295
Налоговые льготы по налогу на прибыль

Технологические компании, которые выходят на IPO, получат налоговые льготы

Бизнес из сферы технологий при выходе на биржу сможет пользоваться льготами по налогу на прибыль. А инвесторов, которые покупают ценные бумаги при первичном размещении, освободят от НДФЛ.

260
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как решить проблему с нарушением условий атрибута в уведомление?

Добрый день! На уведомление пришел такой отказ. Больше информации нет, какой атрибут, непонятно. Может, кто уже боролся с этим?

3
119
Криптовалюта

Внешнеэкономические сделки разрешат оплачивать криптовалютой. Только если ее добыли в РФ

Для оплаты контрактов по ВЭД будет можно использовать криптовалюту, которую добыли в России.

3
294

Разборы законов

1 190
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Утвердили 2 перечня, по которым использование вторсырья простимулирует государство

С 1 марта 2024 года действует Перечень товаров и Перечень работ и услуг, которые производят, выполняют и оказывают с использованием определенной доли вторичного сырья в составе.

225
Ведение управленческого учета

🔥 Повышайте свой профессионализм на тренинге от «Клерка»! Поделимся секретом, как за 6 шагов начать вести управленческий учет

Эффективность бухгалтера повышается, когда он помогает руководителям принимать верные управленческие решения. Научитесь самостоятельно настраивать для любого бизнеса управленческий учет.

182
Госзакупки

Участникам госзакупок запретят работать с компаниями из Реестра недобросовестных поставщиков

Депутаты хотят обязать заказчиков госзакупок устанавливать требование об отсутствии информации об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков.

175
Общество

Депутаты хотят сделать программу материнского капитала бессрочной

Пока что программа маткапитала действует до конца 2026 года. Президент предложил ее продлить до 2030 года, а депутаты считают, что такую поддержку нужно предоставлять на бессрочной основе.

112
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Семейную ипотеку продлят, рубль крепнет, крипта летит в космос, много новых облигаций и ожиданий дивидендов. Воскресный инвестдайджест

Новые санкции не повлияли на рубль и индекс. Крипта продолжает штурмовать новые высоты. Семейную ипотеку продлят как минимум до 2030 года, рынок ждёт дивидендов, размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

Семейную ипотеку продлят, рубль крепнет, крипта летит в космос, много новых облигаций и ожиданий дивидендов. Воскресный инвестдайджест
99
Логотип Ксения Удовицкая
Ксения Удовицкая
Ведение бизнеса

6 способов привлечения лидов для юридической фирмы в 2024

В наше время конкуренция на рынке юридических услуг становится все более острой.

128

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Гульнара Волынец
Гульнара Волынец
Налоговые проверки

Если налоговики затягивают сроки проверки, то это игра в свои ворота

Конституционный суд подтвердил: несвоевременные действия налоговиков не продлевают совокупный срок принудительного взыскания налоговой недоимки.

Если налоговики затягивают сроки проверки, то это игра в свои ворота
240

Интересные материалы

Логотип Владислав Савушкин
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🏆Книжная полка. Что почитать бухгалтеру?

Концентрация и дисциплина в спорте закаляют тебя, твой характер и ведут к новым победам. А так ли сильно спорт отличается от бизнеса?

🏆Книжная полка. Что почитать бухгалтеру?
23
343