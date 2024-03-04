Бухгалтера посадят на 4 года за выплату зарплаты мертвым душам

Главбух и ее подчиненная оформляли на работу людей, которые на самом деле в компании не работали, а зарплату за эти мертвые души забирали себе. Схема вскрылась и теперь коллег отправят в колонию.

Всего за несколько лет бухгалтеры аэропорта в Магнитогорске фиктивно «трудоустроили» 12 человек – в том числе своих родственников. Этим людям начисляли и выплачивали зарплату, которая доставалась сотрудницам бухгалтерии.

Ущерб организации составил 11 млн рублей, сообщает прокуратура.

В итоге женщин судили за мошенничество. Обе получили более 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.