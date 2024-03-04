🌷 Началась короткая рабочая неделя

На этой неделе надо отработать не пять, а четыре рабочих дня, из которых один – короткий.

Пятница, 8 марта – нерабочий праздничный день.

Четверг, 7 марта – короткий рабочий день. Правило о сокращении рабочего времени на 1 час накануне нерабочего праздничного дня распространяется на всех работников независимо от режима работы.

То есть, при стандартном графике сотрудник отработает 7 часов вместо 8-ми, а полставочник – 3 часа вместо 4-ех.

Производственный календарь на 2024 год смотрите тут.

Если выплата зарплаты на февраль у вас приходится на 8, 9, 10 число, то выплатить надо будет 7 числа.