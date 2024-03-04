🌷 Началась короткая рабочая неделя

Пятница, 8 марта – нерабочий праздничный день.
Четверг, 7 марта – короткий рабочий день. Правило о сокращении рабочего времени на 1 час накануне нерабочего праздничного дня распространяется на всех работников независимо от режима работы.
То есть, при стандартном графике сотрудник отработает 7 часов вместо 8-ми, а полставочник – 3 часа вместо 4-ех.
Производственный календарь на 2024 год смотрите тут.
Если выплата зарплаты на февраль у вас приходится на 8, 9, 10 число, то выплатить надо будет 7 числа.
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