В декларации по налогу на прибыль за 2023 год надо указывать новые коды

Утвердили новые коды для листов 4, 5, подраздела 1.3 декларации по налогу на прибыль.

Они касаются, в частности, цифровых активов, личных фондов, инвестиционного товарищества.

Коды доведены письмом ФНС от 28.02.2024 № СД-4-3/2274@.

В частности, в листе 04 ввели такие коды:

35 – доходы от цифровых финансовых активов (ЦФА);

25 – доходы в виде дивидендов, полученных личным фондом

от иностранных организаций.

Также ввели коды для отражения доходов и расходов международной холдинговой компании (630 и 651).

Есть код для завышенной стоимости высокотехнологичных ОС (623).

Комментарий главного редактора «Клерка» Перечень такого высокотехнологичного оборудования, по которому можно завышать стоимость ОС, утвержден распоряжением правительства от 20.07.2023 № 1937-р. В него входят, в том числе, средства связи, пожарная и охранная сигнализация и т. д.

Напомним, завышать их первоначальную стоимость можно в 1,5 раза. Аналогичная норма есть для радиоэлектронной продукции сферы искусственного интеллекта. Для ИИ код – 620.