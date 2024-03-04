В декларации по налогу на прибыль за 2023 год надо указывать новые коды

Они касаются, в частности, цифровых активов, личных фондов, инвестиционного товарищества.
Коды доведены письмом ФНС от 28.02.2024 № СД-4-3/2274@.
В частности, в листе 04 ввели такие коды:
35 – доходы от цифровых финансовых активов (ЦФА);
25 – доходы в виде дивидендов, полученных личным фондом
от иностранных организаций.
Также ввели коды для отражения доходов и расходов международной холдинговой компании (630 и 651).
Есть код для завышенной стоимости высокотехнологичных ОС (623).
Комментарий главного редактора «Клерка»
Перечень такого высокотехнологичного оборудования, по которому можно завышать стоимость ОС, утвержден распоряжением правительства от 20.07.2023 № 1937-р.
В него входят, в том числе, средства связи, пожарная и охранная сигнализация и т. д.
Напомним, завышать их первоначальную стоимость можно в 1,5 раза. Аналогичная норма есть для радиоэлектронной продукции сферы искусственного интеллекта. Для ИИ код – 620.
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