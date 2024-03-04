Правообладателей музыкальных и литературных произведений подключат к антипиратскому реестру

В течение года начнет работу обновленный реестр с программным обеспечением для поиска пиратского контента, в том числе и в социальных сетях.

На площадке «Медиа-коммуникационного союза» создадут новую версию антипиратского реестра для тех, у кого есть права на литературные и музыкальные произведения.

Старый реестр работал с 2019 года, в нем было 216 млн ссылок на пиратский контент. Новое программное обеспечение позволит быстрее удалять ссылки, а также накладывать ограничения на выдачу пиратских материалов в поисковиках и социальных сетях. Об этом пишут «Известия».

Идет работа по подготовке технического задания. Необходимость разработки нового программного обеспечения обусловлена расширением состава участников меморандума, а также возможностью присоединения к нему правообладателей литературных и музыкальных произведений, — сказали в Национальной Медиа Группе (НМГ).

В 2022 году Роскомнадзор заблокировал 485 тыс. пиратских ссылок, в 2023 году число блокировок достигло больше 1 млн единиц.

после блокировки сайта на его «зеркало» в первые несколько недель возвращается не больше 10% трафика. Такие «зеркала» мы можем блокировать в течение суток, — сказала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева.

Новый реестр запустят в течение года, система поможет правообладателям вернуть пользователей на свои сервисы.