При заочном голосовании садоводов освободят от явки на общее собрание

Это изменения в ст. 17 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд” и ряд других актов. Они уточняют случаи правомочности общего собрания садоводческого (огороднического) товарищества. В итоге садоводам и огородникам не придётся приходить на общее собрание товарищества, если они проголосовали заочно.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов пояснил:

В действующей редакции закона предусмотрено, что общее собрание членов товарищества правомочно, если на нем присутствует более 50% его членов или их представителей. Для многих товариществ это становится большой проблемой. Мы предлагаем считать проголосовавших, а не присутствующих фактически. Признать общее собрание правомочным, если в голосовании по данному решению приняли участие более чем 50% членов товарищества или их представителей. Людям не нужно лично приходить на собрание, если они проголосовали другим способом», — сказал сенатор.

И в нынешней редакции закона предусмотрено принятие решения общего собрания членов товарищества по отдельным вопросам путем очно-заочного или заочного голосования.

Кроме того, по ГК решение собрания может быть принято без проведения заседания заочным голосованием не менее чем 50% от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества. Но в ряде случаев садоводам приходится доказывать это в суде в спорах о кворуме.

При этом в законе “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд” не конкретизированы моменты определения кворума при принятии решений путем очно-заочного или заочного голосования. И это вызывает затруднения при его применении, различные толкования и, как следствие, злоупотребления. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту.