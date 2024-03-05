Маркетинг

ФАС объяснила, что будет считать необоснованными ценами

Если стоимость товара за 60 дней выросла без причин более чем на 5%, ФАС будет считать такое подорожание несправедливым и начнет проверку.
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Федеральная антимонопольная служба подготовила методические рекомендации, которые позволят определить критерии существенного роста спроса на товары.

Разработать рекомендации попросил вице-премьер Андрей Белоусов после того, как прочитал законопроект о запрете устанавливать экономически необоснованные цены. Об этот пишет РБК.

Согласно документу, цена товара будет признана необоснованной, если в течение 60 дней она без причин выросла более чем на 5% от величины индекса потребительских цен на соответствующий год.

К причинам для роста цен ФАС относит существенное изменение:

  • спроса или предложения товара,

  • регулируемых тарифов, цен на сырье и комплектующие, а также сезонные и иные факторы.

Существенным изменением спроса будут считаться документально подтвержденное превышение объема заявок на покупку определенного товара. Обоснованно поднимать цены, когда спрос превышает предложение более чем на 10%.

Подорожание признают несправедливым, если расходы на производство и реализацию не изменились или их рост не соответствует изменению цены продукта.

Общую оценку экономической обоснованности будут проводить с учетом рыночных сегментов, стоимости продукции, ее вида и иных параметров. Также будут учитывать, премиальная ли эта продукция или относится к эконом-классу.

При оценке расходов бизнеса, которые влияют на повышение цен, ФАС проведет «факторный анализ» затрат на основании бухгалтерского и оперативно-технического учета. Просмотрят и прейскурант цен за последние 3 года.

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