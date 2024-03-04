ФНС разрешила маркетплейсам включать в расходы украденный со склада товар

Недостачи товара в случае отсутствия виновных лиц и хищения, когда не установлены виновники, идут в состав внереализационных расходов. Однако это надо подтвердить документально.

Но какими конкретно документами – в НК не сказано. Поэтому подойдут любые, заявляет ФНС в письме от 05.02.2024 № СД-2-3/1529.

Это письмо – ответ на запрос маркетплейса Озон. На его складах действует пропускной режим для сотрудников, есть видеонаблюдение, но товары все равно нет-нет и куда-то пропадают.

Налоговики в своем письме ссылаются на судебную практику (решение ВАС от 04.12.2013 по делу № ВАС-13048/13). По этому решению можно принимать пропавший товар в расходы, даже если нет документа от госорганов о расследовании и отсутствии виновных.

Аналогичный вывод есть и в определении Конституционного суда от 24.09.2012 № 1543-О.

Между тем, есть скандально известное дело ООО «Посуда-Центр сервис» – компании доначислили налоги, потому что на недостачи не было документа из госорганов, а просто внутренних документов – недостаточно.

Эта компания теперь судится с налоговыми консультантами (дело № А40-111577/2022), которые дали такую рекомендацию по учету хищений, ориентируясь все на то же решение ВАС, о котором пишет ФНС в своем свежем письме.