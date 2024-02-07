Клиент судится с налоговыми консультантами. Их советы привели к доначислению налогов

Налоговые консультанты из Ernst & Young посоветовали бизнесу методику учета, которая привела к доначислению НДС. Компания хочет вернуть деньги за некачественную услугу и взыскать пени за несвоевременную уплату налогов.

Верховный суд вернул на новое рассмотрение дело о взыскании убытков с консалтинговой компании Ernst & Young, которая оказала услугу фирме «Посуда-Центр сервис». В результате клиент получил доначисление налогов. Об этом пишет «РБК».

Налоговые консультанты разработали методику списания товарных потерь. Ей пользовалась компания «Посуда-Центр сервис», но налоговики признали такой порядок учета неправомерным.

Стоимость услуги составляла 5,9 тыс. долларов или 398 тыс. рублей.

В методику учета товарных потерь входило положении о хищении товаров на торговых площадках. Налоговый кодекс не позволяет отнести такие убытки к внереализационным расходам, если виновные в краже не были установлены.

Бизнесу доначислили 37 млн рублей налога на прибыль, 30,7 млн рублей НДС и штрафы. Из них 27,8 млн рублей налога на прибыль и 25 млн рублей НДС было доначислено из-за неправомерного учета товарных потерь по недостачам, которые возникли в результате хищений.

«Посуда-Центр сервис» попыталась оспорить решение налоговой инспекции в суде первой инстанции, но дело проиграла.

Теперь фирма судится с налоговыми консультантами и требует взыскать 11,7 млн рублей. В них входит стоимость услуг и пени за несвоевременную уплату налогов. При этом основные доначисления компания оплатит самостоятельно.

Истец ссылается на то, что специалисты не предупредили компанию о рисках доначисления НДС, а методика учета не соответствует Налоговому кодексу.