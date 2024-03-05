Создана цифровая платформа мониторинга транспорта

Минтранс и АО «ГЛОНАСС» приступили к тестированию Федеральной навигационно-информационной системы (ФНИС).

Минтранс сообщил, что проект станет новым типовым облачным решением на единой цифровой платформе ГОСТЕХ и будет бесплатным для всех регионов России.

ФНИС создана на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и формирует государственную цифровую платформу мониторинга различных видов транспорта.

Теперь доступные только для жителей ряда крупных городов онлайн-сервисы прогноза прибытия общественного транспорта на остановки могут использовать пассажиры во всех населенных пунктах России.

С помощью данных ФНИС регионы без необходимости создания локальной инфраструктуры получат возможность запускать собственные мобильные приложения или ретранслировать информацию в используемые сервисы Яндекс.Карты и 2ГИС, а также на информационные табло «умных остановок».

Замминистра транспорта Дмитрий Баканов отметил что ключевая задача ФНИС – повышение безопасности и комфорта миллионов пассажиров и пользователей транспортных услуг за счет внедрения и использования российских разработок, обеспечивающих технологический суверенитет.

За счет стандартных протоколов обмена данными и применения типового облачного решения на основе ФНИС будет создана витрина сторонних сервисов. Например, мониторинг и диспетчеризация общественного транспорта, автоматизированные системы безналичной оплаты проезда на основе геолокации пассажиров.

В 2024 году к ФНИС планируется подключить 5 регионов, а в следующем году – не менее 25.

Частью ФНИС также станет сервис мониторинга электронных средств индивидуальной мобильности с возможностью установления медленных зон. Любой регион страны сможет с помощью такого решения устанавливать безопасные скоростные режимы и снижать аварийность с участием электросамокатов.