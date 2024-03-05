10 апреля состоится финал национальной премии «Бизнес-Успех»

Больше 2 тысяч предпринимателей со всей России и из стран СНГ будут бороться за звание лучших в своих категориях.

27 февраля 2024 года прошло заседание попечительского совета Национальной премии «Бизнес-Успех», где эксперты подвели итоги 13 сезона премии.

В 2023 году предприниматели подали 1022 заявки на участие, а форумы «Бизнес-Успех» посетили почти 6 тыс. человек. За победу соревновались предприниматели в том числе и новых регионов, а представитель из Донецкой Народной Республики стал победителем в одной из номинаций.

Бизнес сегодня активно реализует важные для страны и людей проекты, демонстрируя патриотический настрой и социальную ответственность. В этом контексте премия «Бизнес-Успех» помогает наладить диалог между государством и деловым сообществом и, безусловно, способствует популяризации предпринимательской деятельности, — сказал председатель попечительского совета Игорь Шувалов.

Финал премии «Бизнес-Успех» пройдет 10 апреля 2024 года в Москве.

В 2024 году организаторы ждут, что в конкурсе примут участие бизнесмены из 45 регионов. Для них появились новые номинации в шести направлениях:

Семейный бизнес.

Нейропрорыв.

Технологии в городской экономике.

Лидер на маркетплейсах.

Лучший муниципалитет.

Лучший инвестиционный проект.

За 13 лет работы национальная премия для предпринимателей прошла в 66 городах России. Событие объединило более 85 тыс. предпринимателей и представителей власти.