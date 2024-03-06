Отчетность в СФР

Если в ЕФС-1 вы ошиблись в ФИО и СНИЛС сотрудника, отчет надо пересдать

Если вы сдали раздел 1 ЕФС-1 о кадровых мероприятиях, стаже или зарплате и допустили там ошибку в персональных данных сотрудника, то этот отчет у вас просто не примут.
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Разъяснение по поводу исправления ошибок в ФИО и СНИЛС в ЕФС-1 дает СФР в письме от 28.02.2023 № 19-20/8533.

СФР поймет, что СНИЛС и ФИО не соответствуют, и направит работодателю уведомление об устранении имеющихся расхождений (УУОН-ПУ) с кодом «30».

У работодателя есть 5 рабочих дней, чтобы исправить ошибки и направить в СФР новые правильные сведения.

При этом сведения подраздела 1.2 (бывшая СЗВ-СТАЖ) и подраздела 1.3 (о зарплате бюджетников) на таких сотрудников надо сдать с типом «Исходная».

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Отчетность в СФР

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