Если в ЕФС-1 вы ошиблись в ФИО и СНИЛС сотрудника, отчет надо пересдать

Если вы сдали раздел 1 ЕФС-1 о кадровых мероприятиях, стаже или зарплате и допустили там ошибку в персональных данных сотрудника, то этот отчет у вас просто не примут.

Разъяснение по поводу исправления ошибок в ФИО и СНИЛС в ЕФС-1 дает СФР в письме от 28.02.2023 № 19-20/8533.

СФР поймет, что СНИЛС и ФИО не соответствуют, и направит работодателю уведомление об устранении имеющихся расхождений (УУОН-ПУ) с кодом «30».

У работодателя есть 5 рабочих дней, чтобы исправить ошибки и направить в СФР новые правильные сведения.

При этом сведения подраздела 1.2 (бывшая СЗВ-СТАЖ) и подраздела 1.3 (о зарплате бюджетников) на таких сотрудников надо сдать с типом «Исходная».