Если в ЕФС-1 вы ошиблись в ФИО и СНИЛС сотрудника, отчет надо пересдать

Разъяснение по поводу исправления ошибок в ФИО и СНИЛС в ЕФС-1 дает СФР в письме от 28.02.2023 № 19-20/8533.
СФР поймет, что СНИЛС и ФИО не соответствуют, и направит работодателю уведомление об устранении имеющихся расхождений (УУОН-ПУ) с кодом «30».
У работодателя есть 5 рабочих дней, чтобы исправить ошибки и направить в СФР новые правильные сведения.
При этом сведения подраздела 1.2 (бывшая СЗВ-СТАЖ) и подраздела 1.3 (о зарплате бюджетников) на таких сотрудников надо сдать с типом «Исходная».
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