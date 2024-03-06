Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в марте: таблица

Подготовили таблицу с крайними сроками по отчетам и налогам, взносам на март 2024 года.

Дата Сдача отчета Уплата налога 04.03.2024 уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 23.02.2024 по 29.02.2024 05.03.2024 НДФЛ за период с 23.02.2024 по 29.02.2024 15.03.2024 взносы на травматизм за февраль 2024 20.03.2024 декларация по косвенным налогам (НДС и акцизы) при импорте в феврале косвенные налоги (НДС и акцизы) за февраль 25.03.2024 декларация по налогу на прибыль за 2023 год декларация по УСН за 2023 год (организации) декларация по ЕСХН за 2023 год уведомление по ЕНП на: НДФЛ за период с 01.03.2024 по 22.03.2024;

страховые взносы за февраль ПСФЛ за февраль подраздел 1.1 ЕФС-1 (если были кадровые мероприятия в феврале) подраздел 1.3 ЕФС-1 (бюджетные организации) 28.03.2024 НДФЛ за период с 01.03.2024 по 22.03.2024 страховые взносы за февраль 1/3 НДС за 4 квартал 2023 ежемесячный аванс по налогу на прибыль за февраль 2024 налог на прибыль за 2023 год налог по УСН за 2023 год (организации) налог по ЕСХН за 2023 год

Кроме того, до 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год.

Также в марте надо внепланово сдать ЕФС-1, если:

будет прием или увольнение сотрудников (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);

заключение или окончание договора ГПХ (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);

у сотрудницы отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком (подраздел 1.2 в срок 3 рабочих дня);

сотрудник выходит на пенсию (подраздел 1.2 в срок 3 календарных дня).