Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в марте: таблица

Дата
Сдача отчета
Уплата налога
04.03.2024
уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 23.02.2024 по 29.02.2024
05.03.2024
НДФЛ за период с 23.02.2024 по 29.02.2024
15.03.2024
взносы на травматизм за февраль 2024
20.03.2024
декларация по косвенным налогам (НДС и акцизы) при импорте в феврале
косвенные налоги (НДС и акцизы) за февраль
25.03.2024
декларация по налогу на прибыль за 2023 год
декларация по УСН за 2023 год (организации)
декларация по ЕСХН за 2023 год
уведомление по ЕНП на:
ПСФЛ за февраль
подраздел 1.1 ЕФС-1 (если были кадровые мероприятия в феврале)
подраздел 1.3 ЕФС-1 (бюджетные организации)
28.03.2024
НДФЛ за период с 01.03.2024 по 22.03.2024
страховые взносы за февраль
1/3 НДС за 4 квартал 2023
ежемесячный аванс по налогу на прибыль за февраль 2024
налог на прибыль за 2023 год
налог по УСН за 2023 год (организации)
налог по ЕСХН за 2023 год
Кроме того, до 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год.
Также в марте надо внепланово сдать ЕФС-1, если:
будет прием или увольнение сотрудников (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);
заключение или окончание договора ГПХ (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);
у сотрудницы отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком (подраздел 1.2 в срок 3 рабочих дня);
сотрудник выходит на пенсию (подраздел 1.2 в срок 3 календарных дня).
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