Налоговая отчетность

Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в марте: таблица

Подготовили таблицу с крайними сроками по отчетам и налогам, взносам на март 2024 года.
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Дата

Сдача отчета

Уплата налога

04.03.2024

уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 23.02.2024 по 29.02.2024

05.03.2024

НДФЛ за период с 23.02.2024 по 29.02.2024

15.03.2024

взносы на травматизм за февраль 2024

20.03.2024

декларация по косвенным налогам (НДС и акцизы) при импорте в феврале

косвенные налоги (НДС и акцизы) за февраль

25.03.2024

декларация по налогу на прибыль за 2023 год

декларация по УСН за 2023 год (организации)

декларация по ЕСХН за 2023 год

уведомление по ЕНП на:

  • НДФЛ за период с 01.03.2024 по 22.03.2024;

  • страховые взносы за февраль

ПСФЛ за февраль

подраздел 1.1 ЕФС-1 (если были кадровые мероприятия в феврале)

подраздел 1.3 ЕФС-1 (бюджетные организации)

28.03.2024

НДФЛ за период с 01.03.2024 по 22.03.2024

страховые взносы за февраль

1/3 НДС за 4 квартал 2023

ежемесячный аванс по налогу на прибыль за февраль 2024

налог на прибыль за 2023 год

налог по УСН за 2023 год (организации)

налог по ЕСХН за 2023 год

Кроме того, до 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год.

Также в марте надо внепланово сдать ЕФС-1, если:

  • будет прием или увольнение сотрудников (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);

  • заключение или окончание договора ГПХ (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);

  • у сотрудницы отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком (подраздел 1.2 в срок 3 рабочих дня);

  • сотрудник выходит на пенсию (подраздел 1.2 в срок 3 календарных дня).

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