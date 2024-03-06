С выплаты по решению суда истец сам платит НДФЛ. Тем более, если он ИП

Далее этот НДФЛ — забота налоговиков и самого налогоплательщика. Налоговый агент должен уведомить получателя и ИФНС, что налог не удержан.
При этом если по решению суда идет выплата дохода, связанного с бизнесом, человеку, который зарегистрирован как ИП, исчислить и уплатить НДФЛ он должен сам.
Об этом сообщает Минфин в письме от 23.01.2024 № 03-04-06/4910.
Таким образом, если компания выплачивает по решению суда доход ИП и этот доход – предпринимательский, уведомлять налоговиков о неудержании НДФЛ не надо. Со своими налогами ИП разберется сам.
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