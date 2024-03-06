С выплаты по решению суда истец сам платит НДФЛ. Тем более, если он ИП

Когда суд выносит решение о выплате в пользу физлица, он может выделить сумму, которую налоговый агент должен уплатить в бюджет в виде НДФЛ. Но зачастую суд такое условие в решении не прописывает, и компания вынуждена перечислять всю сумму на счет физлица.

Далее этот НДФЛ — забота налоговиков и самого налогоплательщика. Налоговый агент должен уведомить получателя и ИФНС, что налог не удержан.

При этом если по решению суда идет выплата дохода, связанного с бизнесом, человеку, который зарегистрирован как ИП, исчислить и уплатить НДФЛ он должен сам.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.01.2024 № 03-04-06/4910.

Таким образом, если компания выплачивает по решению суда доход ИП и этот доход – предпринимательский, уведомлять налоговиков о неудержании НДФЛ не надо. Со своими налогами ИП разберется сам.