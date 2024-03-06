📐 На карандаши, точилки, ложки и вилки хотят снизить ставку НДС до 10%

Перечень детских товаров, которые облагаются НДС по ставке 10%, хотят расширить.

В Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 164 НК.

Ставку 10% хотят ввести на изделия для ухода за детьми - в том числе тарелки, чашки, столовые приборы.

Ставка НДС 10% будет и на канцтовары, материалы для творчества: карандаши, фломастеры, кисточки, мелки, линейки и т. д.

Также под ставку 10% попадают портфели, рюкзаки, сумки.

Чтобы не было злоупотреблений, в постановлении правительства с перечнем этих детских товаров надо прописать параметры, какие товары – точно детские, говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта – группа депутатов ГД, среди которых глава комитета по семье, материнству и детству Нина Останина.