Фотошоп помогает мошенникам выманивать деньги через мессенджеры. Эксклюзив от эксперта

О том, как злоумышленники обманывают доверчивых граждан, рассказала главному редактору «Клерка» коммерческий директор Safetech Дарья Верестникова. В ходе атаки мошенники используют взлом Telegram и фотошоп.

Атаки злоумышленников, когда взламывается Telegram человека и от его имени рассылаются сообщения с просьбой денег, неоднократно описывались в СМИ. И потому сообщениям от старых знакомых доверия нет, когда этот знакомый зачем-то просит перевести средства на карту третьего лица.

А если на свою собственную карту? Если старый школьный друг Вася Писаревский просит взаймы 10 тыс. на пару дней (а до этого он уже не раз просил взаймы, о чем свидетельствует переписка в Telegram) и кидает банковскую карту на имя Vasiliy Pisarevsky, то можно ли будет заподозрить, что диалог не с Васей, а с мошенником?

В атаках, с которым сталкиваются люди в последнее время, хакеры все чаще используют фотошоп карты, на которой есть имя получателя. Причем берут карту какого-то редкого банка (не ТОП-10), чтобы у жертвы атаки получатель средств не определится, и перевод был просто на номер карты. Например, при переводе с карты Сбера на карту Сбера по номеру в мобильном банке отправитель средств бы увидел, что деньги уходят не Васе.

Дальше подтверждение операции кодом из смс. А в смс-сообщении опять никакой информации о получателе, кроме номера карты, человек подтверждает платеж. И – деньги ушли злоумышленнику.

Обезопасить себя от подобных атак можно простым, но эффективным способом – перезвонив другу Васе и уточнить что за беда с ним стряслась. И хорошим знакомым лучше все же переводить деньги через систему быстрых платежей по номеру телефона – так по крайней мере в мобильном банке высветится получатель средств. И даже если окажется, что от имени Васи просил денег неустановленный гражданин, средства-то уйдут настоящему Васе и старый друг вернет вам деньги на счет.