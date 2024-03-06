Негосударственные пенсионные фонды смогут инвестировать больше накоплений в IPO

Регулятор снизил требования к ценным бумагам, которые могут купить негосударственные пенсионные фонды в интересах клиентов.

Центробанк уточнил требования к инвестированию пенсионных накоплений в акции российских компаний, которые провели IPO — первичное размещение ценных бумаг на бирже.

Негосударственные пенсионные фонды смогут покупать акции, если их общая стоимость при размещении не менее 3 млрд рублей. Сейчас такой порог составляет 50 млрд рублей.

С 5 до 10% увеличат долю акций, которые НПФ смогут приобрести от общего объема размещения.

Такие изменения позволят расширить инвестиционные возможности НПФ. А участие институциональных инвесторов будет стимулировать новые публичные размещения акций на российском рынке, — сказано на сайте ЦБ.

Также Центробанк разрешит НПФ вкладывать пенсионные накопления не только в акции компаний из индекса Мосбиржи и первого котировального списка, но и в другие российские ценные бумаги.

Регулятор будет контролировать, чтобы накопления пенсионеров инвестировались исключительно в интересах населения.