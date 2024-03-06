Пользователи по всему миру не могут войти в популярные соцсети

У пользователей начались проблемы с авторизацией в мессенджерах и социальных сетях. А у тех, кому удалось войти в аккаунт, не загружается лента новостей.

В работе популярных мессенджеров, социальных сетей и сервисов происходят масштабные сбои. Пользователи не могут авторизоваться на таких площадках как YouTube, WhatsApp, TikTok, в сервисах от Google и на других ресурсах.

Сервис Downdetector зафиксировал крупные неполадки в работе социальных сетей. Во всем мире происходят сбои в Instagram и Facebook (соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Проблемы начались 5 марта около 18:17 мск. Больше всего жалоб поступило из США, где 125 тыс. пользователей не смогли пользоваться социальными сетями.

Сообщения о сбоях приходят также из Великобритании, Италии, Германии и других стран.

Причиной может быть то, что в Красном море перебиты четыре подводных телекоммуникационных кабеля, соединяющих Европу, Азию и Африку. Об этом пишет «Интерфакс».

Из 15 с лишним подводных кабелей в Красном море 4 перерезаны, что по нашим оценкам влияет на 25 процентов трафика, — сказали в компании HGC Global Communications Limited.

Телекоммуникационная компания Tata Communications уже работает над устранением проблем.