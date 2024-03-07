Электронные транспортные накладные станут обязательными. Как перейти на новый вид документов

Представители алкогольной отрасли обязаны с 1 июня 2024 года перейти на электронные сопроводительные документы, в которых будет информация о лицензиях и перевозках продукции. Минтранс хочет внедрить электронные документы для всех видов перевозок.

Уже с 1 июня 2024 года в алкогольной отрасли отменят товарно-транспортные накладные. Так сказано в п. 3 ст. 1 Федерального закона № 108-ФЗ.

Для перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции производителям будет нужно оформлять только электронные сопроводительные документы, которые внесены в госинформсистему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

В 2023 году ГИС ЭПД уже применяют представители крупного бизнеса в 83 регионах России. Они формируют электронные транспортные накладные и другие перевозочные документы.

Пока что ЭПД применяют компании, которые действуют на опережение и перестраивают бизнес-процессы, не дожидаясь законодательного регулирования и штрафов.

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