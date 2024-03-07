Кто и когда должен сдать ЕФС-1 в марте 2024 года

Смотрите в нашей таблице перечень ситуаций, в которых надо сдать ЕФС-1 в марте, и разделы, которые нужно заполнить и сроки сдачи.
Ситуация
Раздел ЕФС-1
Срок сдачи
Прием работника на работу в марте
1.1
Следующий рабочий день
Увольнение работника в марте
1.1
Следующий рабочий день
Заключение договора ГПХ в марте
1.1
Следующий рабочий день
Окончание договора ГПХ в марте
1.1
Следующий рабочий день
Приостановление трудового договора
1.1
Следующий рабочий день
Возобновление трудового договора
1.1
Следующий рабочий день
Перевод работника на другую работу в феврале
1.1
26.03.2024
Перевод работника с полной ставки на неполную в феврале
1.1
26.03.2024
Перевод работника с неполной ставки на полную в феврале
1.1
26.03.2024
Пролонгация срочного трудового договора (на срок более 6 месяцев или на бессрочный период) в феврале
1.1
26.03.2024
Перевод работника на дистанционную работу в феврале
1.1
26.03.2024
Перевод дистанционного работника в офис в феврале
1.1
26.03.2024
Переименование организации в феврале
1.1
26.03.2024
Присвоение работнику квалификации в феврале
1.1
26.03.2024
Выбор способа ведения трудовой книжки (переход на ЭТК) в феврале
1.1
26.03.2024
Уход сотрудника в отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком в марте
1.2
В течение 3 рабочих дней после заявления работника
Выход сотрудника на пенсию в марте
1.2
В течение 3 календарных дней после заявления работника или запроса от СФР
Бюджетные организации (за февраль)
1.3
26.03.2024
Что изменилось в заполнении формы ЕФС-1 с 2024 года мы разбирали тут.
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