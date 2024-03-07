Кто и когда должен сдать ЕФС-1 в марте 2024 года

Очередной срок сдачи ЕФС-1 – 26 марта. Но с 2024 года случаев, когда надо сдать отчет, стало больше.

Смотрите в нашей таблице перечень ситуаций, в которых надо сдать ЕФС-1 в марте, и разделы, которые нужно заполнить и сроки сдачи.

Ситуация Раздел ЕФС-1 Срок сдачи Прием работника на работу в марте 1.1 Следующий рабочий день Увольнение работника в марте 1.1 Следующий рабочий день Заключение договора ГПХ в марте 1.1 Следующий рабочий день Окончание договора ГПХ в марте 1.1 Следующий рабочий день Приостановление трудового договора 1.1 Следующий рабочий день Возобновление трудового договора 1.1 Следующий рабочий день Перевод работника на другую работу в феврале 1.1 26.03.2024 Перевод работника с полной ставки на неполную в феврале 1.1 26.03.2024 Перевод работника с неполной ставки на полную в феврале 1.1 26.03.2024 Пролонгация срочного трудового договора (на срок более 6 месяцев или на бессрочный период) в феврале 1.1 26.03.2024 Перевод работника на дистанционную работу в феврале 1.1 26.03.2024 Перевод дистанционного работника в офис в феврале 1.1 26.03.2024 Переименование организации в феврале 1.1 26.03.2024 Присвоение работнику квалификации в феврале 1.1 26.03.2024 Выбор способа ведения трудовой книжки (переход на ЭТК) в феврале 1.1 26.03.2024 Уход сотрудника в отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком в марте 1.2 В течение 3 рабочих дней после заявления работника Выход сотрудника на пенсию в марте 1.2 В течение 3 календарных дней после заявления работника или запроса от СФР Бюджетные организации (за февраль) 1.3 26.03.2024

Что изменилось в заполнении формы ЕФС-1 с 2024 года мы разбирали тут.