Депутаты хотят увеличить материнский капитал на второго ребенка до 1 млн рублей

Выплаты по программе материнского капитала вырастут при рождении первого ребенка до 759,7 тысяч рублей, а за второго родители получат 1 млн рублей. Законопроект скоро внесут в Госдуму.

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о повышении размера выплат по программе материнского капитала.

Текст законопроекта опубликовал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале. Он предложил повысить материнский капитал на первого ребенка до 759,7 тыс. рублей, а на второго — до 1 млн рублей.

Кроме того, при рождении третьего ребенка у семей будет право получить материнский капитал, но только если раньше такой мерой поддержки они не пользовались.

Принятие законопроекта позволит создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в нашей стране, — сказано в пояснительной записке.

Больше 12 млн семей воспользовались материнским капиталом, а почти 10 млн родителей уже потратили выплаты полностью или частично. В основном средства вкладывают в улучшение жилищных условий, обучение детей, а также в ежемесячные выплаты на них.