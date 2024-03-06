Депутаты хотят увеличить материнский капитал на второго ребенка до 1 млн рублей

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о повышении размера выплат по программе материнского капитала.
Текст законопроекта опубликовал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале. Он предложил повысить материнский капитал на первого ребенка до 759,7 тыс. рублей, а на второго — до 1 млн рублей.
Кроме того, при рождении третьего ребенка у семей будет право получить материнский капитал, но только если раньше такой мерой поддержки они не пользовались.
Принятие законопроекта позволит создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в нашей стране, — сказано в пояснительной записке.
Больше 12 млн семей воспользовались материнским капиталом, а почти 10 млн родителей уже потратили выплаты полностью или частично. В основном средства вкладывают в улучшение жилищных условий, обучение детей, а также в ежемесячные выплаты на них.
Комментарии3
даешь 10 000 000 за второго!!! бюджет все стерпит!!!
Ну уж лучше на это, чем на какое-нибудь говно.
Нилов? Законопроект нежизнеспособен.