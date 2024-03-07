ФНС просит хранить электронные кассовые чеки в своем бесплатном сервисе

Пользователи могут скачать два мобильных приложения «Мои чеки онлайн» и «Проверка чеков», где удобно хранить и проверять кассовые документы, а потом использовать их для возврата покупки или для того, чтобы подать жалобу на продавца.

ФНС создала бесплатный сервис удобного получения и хранения электронных кассовых чеков под названием «Мои чеки онлайн». В нем отражены данные о чеках:

которые покупатели получили при покупке товаров и услуг;

за онлайн-покупки;

которые пользователи отсканировали в приложении «Проверка чеков».

Сервис позволяет самостоятельно добавить кассовый чек, отсканировав QR-код. Кассовые документы можно использовать для возврата товаров или получения гарантийного обслуживания.

Кассовый чек – документ, который подтверждает факт приобретения товара или услуги между продавцом и покупателем. Он выдается на бумаге и/или направляется покупателю в электронной форме. При корректном оформлении последняя имеет такую же юридическую силу, что и бумажная и также служит подтверждением расчета, — сказано на сайте ФНС.

Приложение «Проверка чеков» позволяет пользователям узнать, передал ли продавец чек в ФНС. Чтобы это сделать, достаточно отсканировать QR-код на бумажном документе или вручную ввести его данные. После чего ведомство получит запрос на проверку, а ее результат будет виден в приложении.

Если чек был выдан с нарушения или не выдан совсем, покупатели могут сообщить о нарушении.

Скачать мобильные приложения «Проверка чеков» и «Мои чеки онлайн» можно в RuStore, AppGallery, Google Play и AppStore, а также на официальном сайте налоговой.