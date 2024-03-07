С основателя газовой фирмы «Итера» сняли санкции

Великобритания сняла санкции с Игоря Макарова, который основал нефтегазовую компанию «Итера», а сейчас занимается инвестициями на Кипре.

Правительство Великобритании исключило из санкционного списка миллиардера Игоря Макарова, который отказался от гражданства РФ и оставил только кипрский паспорт.

О том, что Великобритания отказалась от ограничений в отношении бизнесмена, сказано в примечании к санкционному списку на сайте британского кабмина.

Игорь Макаров в 1992 году создал международную группу компаний «Итера», которая работала в нефтегазовой сфере. Состояние бизнесмена оценивают в 2,2 млрд долларов. Под британские санкции миллиардер попал в 2022 году.

В 2013 году «Роснефть» полностью выкупила акции «Интера», а Игорь Макаров в 2015 году открыл на Кипре компанию Areti International. Группа занимается инвестициями в нефтегазовый сектор, поставками нефти и нефтепродуктов.