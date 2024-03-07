Необразовательные услуги образовательных НКО облагаются НДС

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.01.2024 № 03-07-11/1790.
По подп. 14 п. 2 ст. 149 НК у НКО не облагаются НДС:
услуги в сфере образования по реализации основных и дополнительных образовательных программ, за исключением консультационных услуг;
услуги по сдаче в аренду помещений.
Если образовательная НКО реализует какие-то другие услуги или товары (как покупные, так и собственного производства), то льготы по НДС на них нет.
Таким образом, за услуги, которые необразовательные, предусмотренные лицензией, некоммерческой организации надо платить НДС.
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