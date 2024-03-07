Необразовательные услуги образовательных НКО облагаются НДС

Кто может вести воинский учет в организации? Стоит ли бухгалтеру брать на себя эту обязанность

В среднем работодатель готов доплачивать бухгалтерам и кадровикам 10-15% от оклада за ведение воинского учета, хотя не каждый может справиться с этой задачей. Разбираемся, кто имеет право вести воинский учет в организации, сколько человек должны этим заниматься и какие компетенции им необходимо иметь.