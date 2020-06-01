Как по ФСБУ 6/2020 учитывать дорогой ремонт основного средства

Разъяснение дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Согласно п. 10 ФСБУ 6/2020 компания имеет право, документально это обосновав, принять в бухучете затраты на дорогостоящий ремонт, как отдельные инвентарные объекты основных средств.

Первоначальная их стоимость будет равна стоимости приобретенных и установленных запчастей плюс прочие понесенные затраты.

Срок полезного использования – до проведения следующего такого обязательного ремонта.

В налоговом учете также можно признать такие затраты основным средством.

В главе 25 НК говориться только об объектах основных средств, но что такое объект ОС для целей налогообложения – не сказано. Таким образом, нужно объектом считать инвентарный номер, как в бухучете.

Подробно о том, как работать с ФСБУ 6/2020, отражать сведения об основных средствах в бухгалтерском балансе и вести учет основных средств в 1С: Бухгалтерия 8.3, рассказываем на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

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