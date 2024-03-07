С 1 декабря 2024 года начнут поэкземплярный учет пива

Минпромторг хочет с 1 декабря 2024 года отслеживать каждую позицию пива и других слабоалкогольных напитков, которые были введены в оборот.

С 1 апреля 2024 года начнется регистрация оптовых поставщиков пива в системе маркировки «Честный ЗНАК», чтобы они передавали информацию о вводе в оборот каждой единицы кеги с пивом или слабоалкогольной продукцией.

Такие же правила будут действовать с 1 мая 2025 года на напитки в банках, в стеклянной и пластиковой упаковке.

Поэкземплярный учет напитков власти хотят установить с 1 декабря 2024 года.

Изменения касаются не только переноса срока начала обязательной прослеживаемости, помимо этого облегчен процесс внедрения нового регулирования для рынка в целом: скорректированы этапы введения обязательных требований, появилось описание новых востребованных бизнесом механизмов, большой упор сделан на реализацию «единого окна» для упрощения работы участников в двух государственных информационных системах, — сказал ТАСС руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

Маркировку пива и слабоалкогольных напитков начали внедрять с 1 марта 2023 года. В системе «Честный ЗНАК» должна быть отражена произведенная и импортная продукция, которая была введена в оборот и выведена из него при розничной продаже.

На следующем этапе введут поэкземплярную прослеживаемость пива, которая позволит участникам рынка работать в Единой государственной автоматизированной системы учета (ЕГАИС) по принципу «одного окна». Это исключит дублирование функционала других информационных систем.