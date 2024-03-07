Совкомбанк начал дистанционно торговать наличной валютой

Удаленно можно зафиксировать курс валюты, а получить наличные в любой кассе банка.

Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты. Деньги можно забрать в любой выбранной кассе, а удаленно зафиксировать курс.

Клиент имеет возможность отслеживать курс наличной валюты и зафиксировать его, когда сочтет интересным, выбрав конкретный офис. Доступна фиксация курса по долларам США, евро, юаням и дирхамам ОАЭ, — сказали «Ведомостям» в банке.

Пока что сервис доступен только жителям Москвы.

Центробанк до 9 марта 2024 года установил ограничения на снятие наличной валюты. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, клиенты могут снять не больше 10 тыс. долларов или эквивалентной суммы в евро.