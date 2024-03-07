Стало известно, кто вошёл в перечень экономически значимых компаний

Это закрепило распоряжение кабмина от 01.03.2024 № 491-р.

В список вошли:

«АБ Холдинг» — он контролирует Альфа-Банк; ООО «ЮНС-Холдинг» — бенефициар «Альфастрахования»; ООО «Корпоративный центр ИКС 5» — структура X5 Group; ООО «Городской супермаркет» — управляет гипермаркетами «Азбука вкуса»; АО «Акрон Групп» — входит в основные акционеры производителя минудобрений «Акрон»; ООО «Разрез Аршановский» — угледобыча.

Перечень таких организаций нужен для обеспечения экономического суверенитета и безопасности России. Поэтому ЭЗО:

могут не публиковать информацию о своей деятельности в открытом доступе;

упростили переход в российскую юрисдикцию.;

могут через суд исключать из владения иностранных участников из недружественных стран.

Тинькофф пишет, что со временем список может быть расширен. Сам Тинькофф подавал заявку. Известно, что на статус ЭЗО претендует более 20 компаний — «Русагро», «Циан», Ozon, HeadHunter и др.

Чтобы попасть в перечень ЭЗО, компания должна соответствовать хотя бы одному критерию: годовая выручка — более 75 млрд руб., стоимость активов — более 150 млрд руб., штат — от 4000 человек, работа в критических отраслях + доля прямого или косвенного участия российских бенефициаров в иностранном холдинге от 50% по общему правилу.