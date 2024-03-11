Молодежному предпринимательству найдут место в законе

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который закрепит в законодательстве понятие «молодежное предпринимательство».

Так начинающие бизнесмены смогут получать единые меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

Мы закрепляем в полномочиях органов власти поддержку молодежного предпринимательства. Это позволит обеспечить равные условия доступа к основным мерам поддержки вне зависимости от места нахождения молодого предпринимателя или места регистрации молодежного предпринимательского проекта, — сказал Артем Метелев.

Также он добавил, что за последний год число молодых предпринимателей выросло на 20%, до 240 тыс. человек.

Предполагается, что законопроект будет мотивировать молодежь заниматься предпринимательской деятельностью.

Сейчас документ проходит согласование правительства, а после его внесут в Госдуму.