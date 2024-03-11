Акционеры Polymetal разрешили продать российский бизнес компании «Мангазеи»

Сделку закроют в ближайшее время. Ее будут проводить в российских рублях. Стоимость активов оценивают в 3,69 млрд долларов.

Больше 96% акционеров Polymetal одобрили сделку по продаже российского бизнеса компании «Мангазея майнинг».

Так как решение было принято, продажа компанией российского бизнеса, объявленная 19 февраля 2024 года, считается одобренной. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время, — сказано на сайте Polymetal.

Ценные бумаги компании Polymetal на Московской бирже упали на 2,17% — до 352 рублей за акцию. Это следует из графиков на сайте торговой площадки.

Недавно мы писали, что активы золотодобытчика Polymetal оценили в 3,69 млрд долларов. Саму сделку будут проводить в российских рублях с помощью компаний, которые не попали под санкции.