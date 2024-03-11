Бухгалтеры ищут компанию на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Вместе дешевле

Пользователи «Клерка» ищут себе в сети напарников, чтобы пойти 14 марта на главное событие весны — конференцию для бухгалтеров в Москве. Ищите себе компаньона и приходите вместе!

В нашем ТГ-канале — Красный уголок бухгалтера, а также в Трибуне сегодня появилось объявление, в котором наш пользователь ищет единомышленника для похода 14 марта на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Сейчас «Клерк» сделал специальный билет «Мы с Тамарой ходим парой» — 2 билета по цене одного! Вы можете купить такой билет всего за 8500 рублей.

В билет входят: очное посещение конференции, сертификат, раздаточный материал, кофе-брейки и розыгрыш подарков. Количество мест ограничено!

Ищите себе напарника, покупайте билет с выгодой приходите наIV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Купить два билета

Целый день вас будут ждать мега-актуальные доклады, нетворкинг, общение с коллегами, спикерами и редакцией «Клерка» в компании зажигательных ведущих Елены Ярушкиной и Артемия Васенко!