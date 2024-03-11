Налог на забор: платить или нет. Объясняет эксперт

Налог на имущество организаций — один из основных, который приходится платить компаниям на ОСНО. И у многих возникает вопрос, облагается ли забор или иного типа ограждение этим налогом.
Например, ограждение или забор зарегистрированы в ЕГРН как отдельный объект недвижимого имущества с покупной стоимостью 40 000 рублей. Облагается ли налогом на имущество в этом случае?
Разъяснил этот вопрос эксперт Сергей Верещагин в сервисе «Клерк.Консультации».
Регистрация основного средства в ЕГРН — один из признаков, что этот объект признается недвижимым имуществом и должен облагаться налогом на имущество по п. 1 ст. 374 НК.
При этом, вероятнее всего, налог должны начислять от его среднегодовой стоимости, определяемой по правилам бухучета. Навряд ли в вашем регионе такие объекты включены в перечень объектов, по которым налог начисляют от кадастровой стоимости.
Но в бухгалтерском учете стоимость этого объекта (а она явно меньше установленного вами лимита) нужно списать на расходы согласно п. 5 ФСБУ 6/2020.
Таким образом, среднегодовая стоимость объекта будет равна нулю. И налог по нему не начисляют.
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