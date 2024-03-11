Мошенники продают подарочные сертификаты к 8 Марта с фейковых сайтов

От имени маркетплейсов мошенники предлагают пользователям купить сертификаты и заказать доставку цветов. Покупатели рискуют остаться без денег и подарков.

Злоумышленники запустили фейковые сайты, на которых от имени маркетплейсов предлагают купить подарочные сертификаты к 8 Марта.

С начала месяца в сети появилось более 30 фейковых ресурсов, предлагающих подарочные карты к 8 марта от имени различных маркетплейсов, — сказал ТАСС глава центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

Также мошенники работают через сайты с доставкой цветов, где пользователи оплачивают заказ, но в итоге букеты не привезут.

Активность мошенников связана с повышенным спросом на подарки перед праздниками. Сейчас появилось множество фейковых магазинов, которые обещают низкие цены.