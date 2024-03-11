Для амортизации дорогого авто есть несколько вариантов

Некоторые компании владеют легковыми автомобилями премиум-класса или просто дорогими. Перед ними постоянно встаёт вопрос, какой СПИ поставить для такого авто и нужно ли применять сейчас понижающие коэффициенты по амортизации.

На основе ФСБУ 6/2020 и НК эти моменты разъяснила эксперт Екатерина Дьяченко в сервисе «Клерк.Консультации».

В бухучете

СПИ определяют самостоятельно с учетом того, что это. Как правило, берут период, в течение которого использование объекта будет приносить организации экономические выгоды (п. 8 ФСБУ 6/2020)

Также один из элементов амортизации — ликвидационная стоимость объекта ОС. Это сумма, которую вы получили бы на текущий момент от его выбытия. Для автомобилей это, как правило, ожидаемая сумма продажи. При этом предполагается, что объект ОС находится в состоянии, характерном для момента окончания СПИ (п. 30 ФСБУ 6/2020, информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 № ИС-учет-29).

В налоговом учете

СПИ также зависит от ожидаемого срока использования, но с учетом установленных НК амортизационных групп исходя из Классификации ОС.

Объем двигателя Амортизационная группа легковушки СПИ до 3500 куб. см включительно третья 37-60 месяцев более 3500 куб. см пятая 85-120 месяцев.