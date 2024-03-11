Для амортизации дорогого авто есть несколько вариантов

Некоторые компании владеют легковыми автомобилями премиум-класса или просто дорогими. Перед ними постоянно встаёт вопрос, какой СПИ поставить для такого авто и нужно ли применять сейчас понижающие коэффициенты по амортизации.
На основе ФСБУ 6/2020 и НК эти моменты разъяснила эксперт Екатерина Дьяченко в сервисе «Клерк.Консультации».
В бухучете
СПИ определяют самостоятельно с учетом того, что это. Как правило, берут период, в течение которого использование объекта будет приносить организации экономические выгоды (п. 8 ФСБУ 6/2020)
Также один из элементов амортизации — ликвидационная стоимость объекта ОС. Это сумма, которую вы получили бы на текущий момент от его выбытия. Для автомобилей это, как правило, ожидаемая сумма продажи. При этом предполагается, что объект ОС находится в состоянии, характерном для момента окончания СПИ (п. 30 ФСБУ 6/2020, информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 № ИС-учет-29).
В налоговом учете
СПИ также зависит от ожидаемого срока использования, но с учетом установленных НК амортизационных групп исходя из Классификации ОС.
Объем двигателя
Амортизационная группа легковушки
СПИ
до 3500 куб. см включительно
третья
37-60 месяцев
более 3500 куб. см
пятая
85-120 месяцев.
К пятой группе также относят автомобили высшего класса независимо от объема двигателя.
В налоговом учете можно применить амортизационную премию.
Специальный понижающий коэффициент 0,5 в отношении дорогостоящих легковых авто не применяют с 1 января 2009 года.
Может быть право применить к автомобилю коэффициент амортизации не выше 2 или не выше 3 при выполнении любого из условий, указанных в п. 1 или 2 ст. 259.3 НК.
Коэффициент не выше 2
Коэффициент не выше 3
Можно применить, например, если у вас сельхозорганизация или статус резидента промышленно-производственной или туристско-рекреационной особой экономической зоны либо участника свободной экономической зоны
Например, в отношении авто — предмета договора лизинга, и он относится к амортизационной группе начиная с четвертой
Воспользоваться коэффициентом или нет, решаете сами. Если есть право и хотите его использовать, это следует закрепить в учетной политике для целей налогообложения и определить в ней конкретный размер коэффициента (письмо Минфина от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108245).
Пониженную норму амортизации можно применять в отношении любых основных средств. Но не обязательно.
Решение о применении понижающих коэффициентов должно быть закреплено в учетной политике.
Но обратите внимание: возможно для транспортного налога вы должны применять повышающий коэффициент. Это когда авто включен в перечень Минпромторга и по его приказу средняя стоимость более 10 млн.
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