❤️Главбух, решившая уйти из профессии, передала подписку на Клерк.Премиум+Консультации новому пользователю. Поздравляем!

Сегодня наша читательница, которая решила навсегда уйти из бухгалтерии, нашла своего покупателя на подписку Клерк.Премиум+Консультации. Маленький подарок к 8 Марта!

Небольшой подарок к 8 Марта получила сегодня наша читательница Яна — она продала свою подписку Клерк.Премиум+Консультации.

На прошлой неделе, когда Яна разместила объявление, нас заинтересовало, почему пользователь решила отказаться от такой классной подписки, и мы пообщались с ней. Оказалось, что дело не в нашем продукте, а в том, что главбух решила уйти из профессии!

В последние годы все ощутимее стало обесценивание профессии. Главбух постоянно вынужден что-то доказывать, просить, настаивать, озвучивать плохие новости. В итоге он как будто всегда в чем-то виноват. — пояснила причину ухода из профессии бухгалтер.

Для тех, кто не успел купить подписку у Яны, у нас хорошая новость! Годовую подписку Премиум + Консультации прямо сейчас можно приобрести по выгодной цене за 17 900 рублей вместо 29 900 рублей.

К подписке дарим курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам».

Подписаться на Премиум + Консультации

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