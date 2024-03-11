В 2024 году возросли риски проверок ФНС по взаимозависимости: что делать бизнесу

С 1 января 2024 года в НК расширили перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми. Это значит, что ранее безопасные сделки могут попасть под налоговый контроль.

В перечень взаимозависимых добавили:

организации — если их физлица с долей участия в них более 25%, а также полномочны назначать единоличный исполнительный орган или избирать не менее 50% коллегиального исполнительного органа или совета директоров;

контролирующее лицо и контролируемую инофирму (КИК);

КИК — если они имеют одно и то же контролирующее лицо.

Таковы новые риски взаимозависимости, которые налоговики отслеживают особо.

Попадают ли ваши сделки в эту зону налогового контроля в 2024 году, расскажет на вебинаре «Какие сделки попадут под контроль ФНС в 2024 году. Новые риски взаимозависимости» Екатерина Тишакова — основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12-летним стажем.

Вы узнаете про новые налоговые риски, а также проверку сделок между взаимозависимыми лицами и как исключить взаимозависимость между дружественными компаниями.

Вебинар пройдет 18 марта в 11:00 мск. Запишитесь прямо сейчас со скидкой 79% всего за 399 рублей!

Записаться

Вебинар и запись после его окончания будут бесплатно доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.