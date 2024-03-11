В 2024 году возросли риски проверок ФНС по взаимозависимости: что делать бизнесу

В перечень взаимозависимых добавили:
организации — если их физлица с долей участия в них более 25%, а также полномочны назначать единоличный исполнительный орган или избирать не менее 50% коллегиального исполнительного органа или совета директоров;
контролирующее лицо и контролируемую инофирму (КИК);
КИК — если они имеют одно и то же контролирующее лицо.
Таковы новые риски взаимозависимости, которые налоговики отслеживают особо.
Попадают ли ваши сделки в эту зону налогового контроля в 2024 году, расскажет на вебинаре «Какие сделки попадут под контроль ФНС в 2024 году. Новые риски взаимозависимости» Екатерина Тишакова — основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12-летним стажем.
Вы узнаете про новые налоговые риски, а также проверку сделок между взаимозависимыми лицами и как исключить взаимозависимость между дружественными компаниями.
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