190 000 человек отказались от статуса самозанятого

Самозанятыми перестали быть те, кто перешел на этот режим ради разовой подработки, а также статус могли утратить специалисты, которые превысили лимиты годового дохода.

В январе 2024 года больше 190 тыс. человек перестали быть самозанятыми. Это рекордное значение, а предыдущий пик был в январе 2023 года, когда самозанятость прекратили 134 тыс. человек.

Многие становятся плательщиками НПД ради разовой подработки и затем снимаются с учета. Нельзя исключать и сезонный фактор: например, в ретейле, где традиционно много самозанятых, пики спроса на сотрудников приходятся на весну, осень, конец года, праздники. Январь, когда был зафиксирован рекордный отток, — месяц сниженной активности, — сказала «Известиям» директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.

Причинами ухода от самозанятости может быть то, что люди превысили лимиты годового заработка. Например, маркетологи и айтишники, которые заработали больше, могли лишиться этого статуса.

Сейчас самозанятые составляют больше 12% всего работающего населения.