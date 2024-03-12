Росалкогольтабакконтроль выступил против онлайн-торговли алкоголем

Если во время ковида идея продавать дистанционно российское вино через «Почту России» была актуальной, то сейчас власти не видят необходимости в еще одном канале продаж. Достаточно и физических магазинов.

Глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин читает, что сейчас нет острой необходимости разрешать онлайн-торговлю алкоголем. К тому же последствия этого могут быть непредсказуемыми.

На мой взгляд, при том количестве легальных физических магазинов острой необходимости в таком дополнительном канале продаж нет. Последствия этого разрешения могут быть непредсказуемыми. Если будет обеспечен жесткий контроль по всей цепочке, тогда это возможно. Но пока такой уверенности нет, — рассказал Игорь Алешин в интервью «Российской газете».

В апреле 2023 года в Госдуму внесли законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через «Почту России». Документ еще не прошел первое чтение, в июне 2023 года его сняли с рассмотрения и отложили на неопределенный срок.

В законопроекте правительство предлагало с 1 ноября 2023 по 31 июля 2026 года начать эксперимент по дистанционной продаже в Москве и Подмосковье вина российского производства.