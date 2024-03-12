👔Шанс оспорить в ВС РФ административные дела крайне мал. Комментарий эксперта, почему так

Согласно документу, шанс оспорить в ВС административку — всего 2,82%.
Так, административная коллегия ВС в 2023 г. рассмотрела 8878 жалоб и протестов на постановления, решения и определения несудебных органов, должностных лиц и судей судов общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях, но удовлетворила лишь 251 из них. И это на 877 меньше, чем в позапрошлом году.
В 2023 году до судебного заседания дошли 995 дел об административных правонарушениях по жалобам и протестам. Без изменения осталась большая часть решений — 744.
ВС удовлетворил жалобы и протесты в 26% дел из принятых к рассмотрению (251):
в 62 случаях — прекратил производство по делу;
в 11 — направил дело на новое рассмотрение;
в 19 — изменил постановления о привлечении к административной ответственности.
Админколлегия ВС отменила 107 решений судов без пересмотра постановления о привлечении к административной ответственности и изменила 50 актов нижестоящих инстанций. Ещё ВС изменил территориальную подсудность 2 дел.
Эксклюзивный комментарий для «Клерка», почему такой маленький процент по административке, дал Павел Андрейкин, налоговый консультант:
«Низкий процент удовлетворенных ВС РФ жалоб в принципе не является аномалией, поскольку основная функция Верховного Суда в данном случае состоит в исправлении грубых нарушений процессуального и материального права, которых по определению не может быть много на этой стадии, когда судебный акт уже прошел проверку двумя вышестоящими инстанциями.
Поэтому данная статистика говорит скорее о положительной оценке деятельности нижестоящих судов со стороны ВС РФ - а изменить статистику привлечения к ответственности по отдельном статьям КоАП видится более вероятным при наличии соответствующей воли законодателя.
Иными словами - нечего на суд пенять, если нормативная база несовершенна.»
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