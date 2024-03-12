👔Шанс оспорить в ВС РФ административные дела крайне мал. Комментарий эксперта, почему так

Вышел Обзор ВС РФ со статистикой рассмотрения им в 2023 году административных, гражданских дел, экономических споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел.

Согласно документу, шанс оспорить в ВС административку — всего 2,82%.

Так, административная коллегия ВС в 2023 г. рассмотрела 8878 жалоб и протестов на постановления, решения и определения несудебных органов, должностных лиц и судей судов общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях, но удовлетворила лишь 251 из них. И это на 877 меньше, чем в позапрошлом году.

В 2023 году до судебного заседания дошли 995 дел об административных правонарушениях по жалобам и протестам. Без изменения осталась большая часть решений — 744.

ВС удовлетворил жалобы и протесты в 26% дел из принятых к рассмотрению (251):

в 62 случаях — прекратил производство по делу;

в 11 — направил дело на новое рассмотрение;

в 19 — изменил постановления о привлечении к административной ответственности.

Админколлегия ВС отменила 107 решений судов без пересмотра постановления о привлечении к административной ответственности и изменила 50 актов нижестоящих инстанций. Ещё ВС изменил территориальную подсудность 2 дел.

Эксклюзивный комментарий для «Клерка», почему такой маленький процент по административке, дал Павел Андрейкин, налоговый консультант: