Какие горячие клавиши упростят бухгалтерам работу в 1С

Для быстрой и уверенной работы в программах нужно знать сочетания клавиш, чтобы получить доступ к нужному функционалу буквально в одно касание.

Горячие клавиши работают во всех программных продуктах системы 1С. Многие комбинации совпадают с работой в таких программах как Word или Excel. Мы подготовили подборку самых полезных сочетаний кнопок, которые упростят работу бухгалтера.

Одна из самых полезных функций — глобальный поиск по текстам. Ее можно вызвать, нажав Ctrl + Shift + F. Отроется поле, где по ключевым словам можно найти нужную информацию в документах. Если нужен поиск по уже открытой странице, то нажмите Ctrl + F.

Клавиша F7 позволяет найти информацию по штрихкоду, F8 — выключить/включить активность проводок в журнале операций, F11 — установить текущее учреждение, F12 открывает вкладку «Управление данными работника».

Как быстро управлять справочником

Кнопка Ins создает новый элемент, сочетание Ctrl + F9 — новую группу. Изменить элемент пользователи смогут, если нажмут Shift + Enter.

Чтобы быстро просмотреть элемент или группу, нажмите Alt + Д + Р. Скопировать элемент или группу можно кнопкой F9, а найти что-либо в дереве значений можно комбинацией Alt + Д + А. Для переноса данных в другую группу воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + F5.

Действия с документом

Если вы уже создали нужный файл, не забудьте его сохранить с помощью Ctrl + S. Прожимайте эту комбинацию как можно чаще, чтобы ваш труд не пропал в случае каких-либо технических неполадок.

Сравнить несколько файлов можно сочетанием Alt + Ф + Р, установить нужные параметры страницы — Alt + Ф + М, а отправить документ на печать можно через Ctrl + P.

Пользуйтесь горячими клавишами, чтобы сэкономить время и не отрывать руки от клавиатуры для постоянного перемещения мыши.

Расскажите, какими горячими клавишами в 1С вы пользуетесь чаще всего? Насколько это удобно?